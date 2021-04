Philippe Clement avant le topper: "Anderlecht monte en puissance"

Philippe Clement est impatient de croiser la routes des Bruxellois qui ont démontré qu'il fallait compter sur eux ces dernières semaines.

Et c'était notamment le cas le week-end dernier, au Bosuil, où les Mauves ont réalisé une véritable démonstration contre l'Antwerp de Franky Vercauteren. "Mais cela fait quelques mois qu'Anderlecht monte en puissance et je n'avais pas besoin de leur match à l'Antwerp pour en être conscient", insiste Philippe Clement.

Et le coach brugeois aborde ce topper avec détermination. Et l'envie de se rapprocher encore un peu du sacre de champion de Belgique. "C'est un match important pour nos supporters et un match qui peut nous permettre de l'objectif qu'on veut atteindre en fin de saison", confirme-t-il.

En revanche, la possibilité d'éjecter le Sporting des playoffs 1 ne sera, pas une source de motivation. "Ca n'intéresse pas mon groupe. Si on gagne, on réduit leurs chances, c'est vrai. Mais la seule chose qui nous importe, c'est la victoire", conclut le coach des Gazelles.