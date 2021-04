Benat San José: "Nous n'avons pas eu leur efficacité"

L'entraîneur d'Eupen est revenu sur la grosse claque reçue par son équipe ce vendredi soir.

S'incliner sur le score de 0-4, c'est toujours compliqué. En conférence de presse, Benat San José a tenté d'analyser la défaite d'Eupen, non sans parfois perdre un peu le fil de la rencontre qu'il a observé depuis son petit banc.

"C'est un résultat difficile pour nous", déclare l'Espagnol en conférence de presse. "On voulait dominer le match, mais ce fut totalement le contraire. En football, on le sait, il faut marquer ses occasions et dominer les rectangles. On a attaqué le plus possible, on a bien joué au milieu... mais on n'a pas marqué".

Benat San José revenait aussi sur un incident qu'il estime capital: "Avant la pause, selon moi, on aurait dû avoir un penalty. Le VAR a vérifié mais je pense qu'il n'a pas bien vu. En deuxième mi-temps on a dominé, les joueurs se sont battus mais les buts sont tombés pour eux. Ils ont été efficaces, pas nous".