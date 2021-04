L'entraîneur de Dortmund jette un froid à propos du retour de Witsel cette saison

Si certains espéraient encore voir le Diable Rouge cette saison, ou même à l'Euro, vont être déçus.

Blessé il y a maintenant quelques mois, Axel Witsel est pour le moment en train de travailler pour retrouver les terrains au plus vite. La grande question était de savoir quand on pourrait revoir l'ancien joueur de Benfica et du Zenit sur les terrains.

Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur des Borussen a pris la parole, douchant les espoirs des optimistes: "Avec Axel, les choses se passent très bien. Sa rééducation est en bonne voie, même s’il ne faut plus s’attendre à rien de lui cette saison".

Voilà qui est assez clair. On ne reverra plus Axel Witsel cette saison sous le maillot de son club.