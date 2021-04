Tottenham et Everton se neutralisent au bout d'un nul spectaculaire

Les deux équipes devaient s'imposer ce vendredi pour rester dans la course à l'Europe. LA titularisation de Alderweireld n'a pas aidé les Spurs.

Depuis plusieurs semaines, Everton et Tottenham ont du mal... beaucoup de mal. D'ailleurs, que ce soit Ancelotti ou Mourinho, les deux coaches ont beaucoup de pression car il est fort probable que ces deux équipes ambitieuses ne jouent pas l'Europe la saison prochaine.

Le duel de ce vendredi devaient donc permettre au vainqueur de pouvoir suivre le haut du classement. Mais au bout du compte, si personne n'a gagné à part le spectateur neutre, les deux équipes ne sont pas mieux qu'avant le coup d'envoi.

Tottenham avait très bien commencé la rencontre, grâce à un but de l'inévitable Harry Kane. Cependant, quelques minutes plus tard, un penalty assez léger sifflé pour les Toffees permet à Sigurdsson de remettre les deux équipes à égalité.

En seconde période, on prend les mêmes mais on inverse les rôles. C'est Sigurdsson qui marque le deuxième but des siens (2-1) avant de voir Harry Kane égaliser dans la foulée (2-2). Au classement, Tottenham reste 7ème, Everton 8ème. Quand on vous disait que personne n'avait gagné.