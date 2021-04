Kombouaré compatit au sort de Bordeaux

L'entraîneur de Nantes voit que le rival de Nantes est en train de couler à pic.

Dans une situation très compliquée suite au départ de l'actionnaire King Street, Bordeaux pourrait vivre le pire. Une réalité qui attriste l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré.

"J'ai de la tristesse pour eux, j'ai des amis qui sont encore là-bas. Mais c'est leur problème... Nous, on a suffisamment de soucis ici pour aller commenter ce qu'il se passe à Bordeaux. Je sais que ce n'est pas une situation facile, j'ai connu ça aussi à Lens. C'est malheureux, à eux de faire ce qu'il faut. Nous, on est concentré sur notre travail, on ne s'occupe pas de Bordeaux, on ne s'occupe pas de Lorient, on ne s'occupe pas de Nîmes. Nous, on a des victoires et des points à aller chercher", a indiqué le coach des Canaris face à la presse.

Le FCN retrouvera Bordeaux, le 9 mai, pour un match couperet dans l'optique du maintien.