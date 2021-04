Liga : le FC Séville bat Grenade colle au train de tête

Le FC Séville a enchaîné une 5e victoire consécutive et se mêle à la course au titre en Liga, qui est plus indécise que jamais.

Le FC Séville a dominé Grenade dans un match 100% andalou ce dimanche, remportant son 5e succès consécutif (2-1) via des buts de Rakitic et Ocampos. Un goal tardif de Soldado dans les arrêts de jeu a fait trembler les Sévillans, qui se sont finalement imposés et reviennent à trois points de l'Atlético Madrid (qui joue ce soir), et à un point du Barça et du Real. ▶️ Esto no acaba aquí...



❤️ ¡¡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦!! 🇪🇺#UCL #NuncaTeRindas #WeareSevilla pic.twitter.com/EYyucqWecL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 25, 2021