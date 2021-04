Plus de peur que de mal pour cette star parisienne

Il a terminé la rencontre en boitant bien bas.

D’après les informations obtenues par RMC, l’attaquant parisien n’a pas joué blessé contre les Anglais, comme cela a pu être rapporté, ces dernières heures. Et s’il a terminé la rencontre en boitant bas, il a pu effectuer une séance de vélo et des soins, comme tous les titulaires, ce jeudi. Le média croit savoir que la fin de rencontre « disputée au petit trot » était liée à un coup de mou physique.

Il devrait bien participer au prochain match du PSG prévu contre Lens, samedi (17 heures), et au match retour contre Manchester City, mardi (21 heures). Pour rappel, Kylian Mbappé totalise 8 buts et 3 passes décisives en 10 apparitions en Ligue des champions, cette saison. Il a également marqué 25 buts et donné 7 passes décisives en 29 matchs de championnat, depuis l’été dernier. Il n’a pas l’habitude de rester plusieurs matchs sans marquer et l’on peut imaginer qu’il tentera de se rattraper, lors de la rencontre retour contre les Citizens.