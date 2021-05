Mino Raiola: "Un échange Hazard-Pogba? Pourquoi pas?"

L'agent de Paul Pogba ne cache pas qu'un transfert à Madrid reste une possibilité pour son protégé et lance même une étonnante hypothèse.

Représentant de quelques stars de la planète football, Mino Raiola se confie dans un large entretien publié par AS ce samedi. Une interview dans laquelle il fait notamment le point sur la situation de Paul Pogba, dont les supposées envies de départ font la une de chaque mercato ou presque.

En fin de contrat dans un an, le champion du monde ne serait pas contre un départ, même si une prolongation n'est pas exclue. "Son objectif est de gagner la Ligue des Champions e on verra où c'est possible. À United ou ailleurs."

Grand fan de Zinedine Zidane, le Français ne serait en tout cas pas contre un transfert vers la Maison Blanche. Au point d'y déloger Eden Hazard? C'est l'hyopthèse que lance Mino Raiola. "Si le Real voulait faire un échange entre Hazard et Pogba... Pourquoi pas? Si toutes les parties y trouvent leur compte."

Pas sûr que le capitaine des Diables Rouges, qui a vécu une grande histoire avec Chelsea, soit du même avis que le célèbre agent du champion du monde.