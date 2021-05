Officiel : Javi Martinez quitte le Bayern Munich

Après David Alaba, c'est au tour d'un autre taulier de faire ses adieux au club bavarois.

En fin de contrat en juin prochain, Javi Martinez quittera le Bayern Munich à la fin de la saison. Le club allemand a annoncé la nouvelle ce mardi. "Le FC Bayern et Javi Martinez se disent adieu après 9 années très réussies ensemble. Merci du fond du cœur", peut-on lire sur le tweet du Bayern.

L’Espagnol âgé de 32 ans avait rejoint le Bayern en 2012, en provenance de Bilbao. En Bavière, il a remporté la Ligue des Champions en 2013 et 2020, tous les championnats depuis 2013, cinq fois la Coupe d’Allemagne, deux fois la Coupe du monde des clubs et deux fois la Supercoupe d’Europe, marquant le but décisif lors de la dernière édition contre Séville.

Sur le site officiel du club, le médian a tenu à remercier le Bayern et ses fans. "Je suis très fier et heureux d'avoir pu faire partie de la famille du FC Bayern pendant neuf ans. Je tiens à remercier ce grand club et en particulier nos fans - vous avez fait de Munich ma maison! Je n'oublierai jamais ces neuf années. Dès le premier jour, j'ai ressenti le Mia san mia" et ce qui est spécial à propos du FC Bayern. J'ai vécu pour ce club, j'ai toujours tout donné pour cela et je suis très heureux des nombreux titres que nous avons remportés ensemble. Le FC Bayern et ses fans resteront toujours dans mon cœur. Muchas gracias, merci, au revoir - à bientôt!"