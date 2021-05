Le Borussia Dortmund prépare l'avenir en prolongeant Felix Passlack

Parallèlement aux probables départ cet été, le Borussia Dortmund prépare l'avenir. En fin de contrat en juin, Felix Passlack va donc poursuivre l'aventure avec les Marsupiaux, lui qui est apparu à 13 reprises toutes compétitions confondues cette saison avec l'équipe première (1 but).

Ce jeudi, le club a annoncé une bonne nouvelle. "Le Borussia Dortmund et Felix Passlack ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2023", peut-on lire sur le compte twitter officiel de Dortmund.

Borussia Dortmund and Felix Passlack have agreed on a contract renewal that will extend to June 2023! ✍️ pic.twitter.com/rX4jD5Wp5t