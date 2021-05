Isaac Kiese Thelin: "J'ai encore un an de contrat à Anderlecht, mais..."

Au terme d'une excellente saison en Turquie, le buteur suédois ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Pas dans les plans du Sporting d'Anderlecht, Isaac Kiese Thelin avait rejoint Kasimpasa pour un... quatrième prêt depuis qu'il a signé avec les Mauves. Et il s'en sort bien en Super Lig puisqu'il a inscrit neuf buts et distillé un assist depuis le coup d'envoi de la saison.

Mais que fera-t-il à l'issue de la saison? L'attaquant suédois ne le sait pas encore. "J'ai signé le contrat le plus long du monde à Anderlecht", sourit, fotbollskanalen, pour celui qui a encore un an de contrat avec le Sporting.

"Ce n'est pas seulement à moi de décider et on verra ce qui se passera cet été", ajoute-t-il. Mais, après quatre prêts, même fructueux, Isaac Kiese Thelin aimerait poser ses valises quelque part. "J'ai encore un an de contrat, mais ça pourrait être bien de signer ailleurs. J'aimerais pouvoir me fixer un défi permanent", conclut-il.