Quand Gareth Bale règle ses comptes avec la presse

Actuellement prêté à Tottenham cette saison, le Gallois a connu des moments difficiles au Real Madrid où il a été copieusement sifflé par les supporters madrilènes et allumé par les médias espagnols.

Gareth Bale (31 ans, 19 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) a été affecté par cette situation au Real Madrid et a décidé de régler ses comptes avec la presse espagnole.

"Je pense que la presse a été agacé, et je le sais de source sûre, car je ne me suis pas comporté comme je devais le faire, mais jamais je ne vais pas changer pour qui que ce soit. Je ne vais pas laisser la presse changer ma vie ou ma façon de faire les choses. Et pour ça, j'ai reçu des coups supplémentaires", a expliqué le Gallois dans les colonnes du The Times. "A Madrid, ils attendent que tu sois un galactique, avec l'attitude qui va avec et qu'ils ont vu chez d'autres joueurs auparavant. Et pour être honnête, je ne suis probablement pas comme eux. (...) Ce sont ceux qui vont à ces événements de tapis rouge. Je n'ai jamais été comme ça, j'aime jouer au football, rentrer à la maison et être une personne normale. Le fait que je ne parle pas l'espagnol ? Je parle suffisamment bien pour me défendre et je comprends tout ce qui se passe autour de moi. Ce qui a vraiment dérangé la presse, c'est que je ne leur ai pas parlé, alors ils ont inventé un énorme drame", a conclu Bale.