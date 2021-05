Wesley Fofana et deux autres Bleuets forfaits pour l'Euro U21

Coup dur pour l'équipe de France Espoirs qui sera privée de trois joueurs pour le championnat d'Europe Espoirs.

Wesley Fofana s'est blessé avec Leicester City dimanche après-midi contre Tottenham et ne sera pas en mesure de tenir son rang pour la phase finale de l'Euro Espoirs. Son forfait s'ajoute à ceux d'Alban Lafont et et de Randal Kolo Muani qui disputeront les barrages pour rester en Ligue 1 avec le FC Nantes.

Trois nouveaux joueurs intègrent la liste de Sylvain Ripoll: Étienne Green (AS Saint-Étienne), Axel Disasi (AS Monaco FC) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens). La France affrontera les Pays-Bas, lundi, en quart de finale.