Coup dur pour Sebastiaan Bornauw et Cologne, battus lors du barrage pour le maintien

Le match de barrage en Bundesliga oppose le FC Cologne et le Holstein Kiel (2.Bundesliga). Les équipiers de Sebastiaan Bornauw ont fait la mauvaise opération.

Sebastiaan Bornauw était titulaire en défense centrale pour le FC Cologne, qui disputait le barrage aller de Bundesliga face au Holstein Kiel ce mercredi. Et les pensionnaires de D1 ont fait la très mauvaise opération, s'inclinant à domicile face à Kiel via un but inscrit à l'heure de jeu par Simon Lorenz (0-1).

Le match retour se tiendra ce samedi (18h) à Kiel, mais Cologne semble bien mal embarqué dans ces barrages que l'équipe de Bornauw avait arrachés lors de la dernière journée de championnat.