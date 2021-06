L'Angleterre enregistre un forfait pour l'Euro

Les Three Lions seront privé de Trent Alexander-Arnold à l'Euro.

Le défenseur de Liverpool avait finalement été retenu par Gareth Southgate malgré une légère incertitude.

Malheureusement pour lui, Trent Alexander-Arnold s’est blessé (cuisse) en match amical contre l’Autriche. Une blessure qui le prive de l'Euro.

Le joueur est depuis retourné dans son club pour y être soigné, son remplaçant n'a pas encore été annoncé.

Gutted for you, @TrentAA.



Wishing you a speedy recovery! 💪