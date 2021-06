Un ancien défenseur du Beerschot rebondit en D1B

Le Beerschot peut se réjouir d'une excellente première saison pour son retour en Jupiler Pro League.

Cette saison, le Beerschot a surpris en jouant le trouble-fête en haut de classement pendant de longs mois, avant de lâcher du lest. Malgré cela, les Rats ont décidé de laisser partir gratuitement plusieurs cadres qui avaient eu un rôle important dans la remontée du club.

Au total, cinq joueurs avaient été informés qu'ils n'obtiendraient pas de nouveau contrat, et ces derniers retrouvent progressivement de nouveaux employeurs.

Ainsi, après De Keersmaecker (FC Eindhoven) et Grisez (Fola Esch), Denis Prychynenko vient lui aussi de retrouver un nouveau club. Le défenseur de 29 ans retrouvera la D1B sous les couleurs de Deinze.

Il est déjà la troisième acquisition du club pour la saison prochaine, après Nathan Fuakala (Club NXT) et Djihad Bizimana (Waasland-Beveren) : "Je connais bien la D 1B et c'est tout sauf une division facile, ce qui la rend d'autant plus attrayante pour moi", a déclaré Prychynenko lors de sa présentation. "J'ai également été séduit par la vision sportive de l'entraîneur, cela m'a convaincu de signer ici."

Prychynenko était actif au Kiel depuis 2016 où il s'est hissé en cadre, sauf la saison dernière où il a bien moins joué.