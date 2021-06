🎥 L'Antwerp présente son complexe flambant neuf

Depuis son retour en Jupiler Pro League, l'Antwerp continue Ă grandir et Ă s'installer autour des clubs du top.

Le Matricule 1 s'impose de plus en plus comme un incontournable, et rêve de titre en JPL pour les saisons à venir.

Après ses solides performances récentes en championnat, sa coupe de Belgique, et sa belle aventure en Europa League, le club souhaite continuer à grandir pour s'installer dans le top en Belgique.

A côté de cela, le 'Great Old' poursuit son développement comme avec les rénovations du Bosuil. Le club s'est désormais doté d'un tout nouveau et impressionnant complexe pour ses joueurs, situé sous la tribune 4 du Bosuil.