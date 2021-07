Albert Sambi Lokonga n'est pas parti en stage avec Anderlecht

Albert Sambi Lokonga est officiellement sur la liste des joueurs emmenés par Vincent Kompany en stage, mais n'est pas parti avec le groupe pour Alkmaar.

Récemment, Albert Sambi Lokonga a publié sur Instagram plusieurs vidéos de lui maintenant sa condition avec son frère Paul-José Mpoku et quelques amis. S'il est présent sur la liste des joueurs emmenés en stage par le RSCA, Lokonga n'ira pourtant pas à Alkmaar. Un accord est imminent avec Arsenal.

Albert Sambi Lokonga lui-même a déjà un accord avec le club londonien depuis des semaines, et n'attend qu'une chose - pouvoir se rendre à Londres et officialiser la chose. La Premier League ne reprend que le 13 août prochain, mais Mikel Arteta voudra certainement pouvoir compter sur son nouveau joueur au plus vite.