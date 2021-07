Cette fois, plus de retour pour Trebel : Anderlecht va devoir trouver une solution

Adrien Trebel n'est pas de la partie pour le stage et cette fois, il n'y aura pas de retour miracle: Vincent Kompany ne voit plus le Français comme une option, et le RSCA doit trouver une solution.

Adrien Trebel a longtemps été vu comme un joueur d'expérience, capable d'amener quelque chose à un groupe qui manquait d'impact, mais de l'eau a coulé sous les ponts : cet Anderlecht s'est construit petit-à-petit une identité et Vincent Kompany estime que le Français n'y correspond plus. Le jeu rapide et dynamique que le coach veut installer, avec un pressing haut, ne serait plus adapté à Trebel.

Et dans ces conditions, il faut donc trouver une solution rapide, car Trebel prend énormément de place dans les comptes du RSCA avec ses 2,71 millions d'euros annuels. De quoi, ça a déjà été souligné, refroidir les candidats acquéreurs. Les relations froides entre Mogi Bayat, agent de Trebel, et la direction anderlechtoise n'aident pas. Mais si Adrien Trebel ne trouvait pas de club, il recommencerait la saison dans le noyau B, avec peu de chances de faire un nouveau retour. Le joueur a plus d'ambition que cela, et tout le monde espère donc qu'une solution sera trouvée ...