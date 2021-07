Doku, De Ketelaere, Vanheusden... quels joueurs pour relancer les Diables ?

Quelques jours après l'élimination des Diables en quart de finale de l'Euro contre l'Italie, l'heure est à la réflexion. Sur quels joueurs la Belgique peut-elle s'appuyer pour aller de l'avant ?

Vendredi dernier, la Belgique a quitté l'Euro en s'inclinant contre l'Italie, en quart de finale. Malgré les espoirs qui l'accompagnent depuis une décennie, la génération dorée semble arriver en bout de course. Le groupe des Diables, si talentueux soit-il, est veillissant. Pour preuve, face au Portugal, Roberto Martinez a aligné le deuxième onze de base le plus âgé de la compétition (30,4 ans de moyenne d'âge). L'heure est venue de lui apporter du sang neuf. Quels joueurs sont capables de lui donner un second souffle ?

Gardiens de but : des progressions à suivre

Le vivier des gardiens de but n'est pas le plus fourni en Belgique. Peu de jeunes talents se sont réellement révélés à ce poste sur les dernières saisons. Qui plus est, le quatuor composé de Courtois, Mignolet, Casteels et Sels est bien installé. Toutefois, deux profils pourraient remettre en question la hiérarchie dans les années à venir, à savoir ceux de Maarten Vandevoordt (19 ans) et d'Arnaud Bodart (23 ans). Mais aujourd'hui, ces derniers sont encore loin des Diables. La patience est de mise.

Défenseurs : dynamiser l'arrière-garde

À l'Euro, Roberto Martinez s'est appuyé sur cinq défenseurs centraux, dont quatre sont âgés de trente ans ou plus : Boyata (30 ans), Alderweireld (32 ans), Vertonghen (34 ans) et Vermaelen (35 ans). Le viellissement de la charnière centrale est devenu une préoccupation majeure. Mais les jeunes tardent à éclore au niveau international. Aujourd'hui, la Belgique attend beaucoup de Zinho Vanheusden (21 ans) et Sebastiaan Bornauw (22 ans). Derrière eux, Hannes Delcroix (22 ans), Wout Faes (23 ans) et Arthur Theate (21 ans) ont également une carte à jouer.

© photonews

En ce qui concerne les latéraux, très peu de joueurs peuvent actuellement prétendre à une sélection avec l'équipe première. Mais il ne s'agit pas d'un mal générationnel. Cela fait plusieurs années que la Belgique a du mal à former des backs de qualité. Pour preuve, sur les 26 Diables à l'Euro, seuls Meunier et Castagne étaient de véritable latéraux. Aujourd'hui, l'un des rares espoirs à ce poste s'appelle Jelle Bataille (22 ans), bien qu'Arthur Theate soit également capable d'évoluer à gauche.

Milieux de terrain : la relève attend son heure

En revanche, les promesses affluent dans le coeur du jeu. Derrière les cadres tels que De Bruyne, Witsel et Tielemans, plusieurs jeunes talents émergent. Pour évoluer devant la défense, Albert Sambi Lokonga (21 ans), qui devrait rejoindre la Premier League, concentre beaucoup d'attentes. Un cran plus haut, dans un registre plus créatif, le réservoir belge peut compter sur la montée en puissance de Charles De Ketelaere (20 ans). Mais si ces deux joueurs semblent être les têtes d'affiche de la nouvelle génération, d'autres talents ont également leur mot à dire.

© photonews

En effet, malgré sa saison moyenne (23 matchs, 6 buts, 4 passes décisives), Yari Verschaeren est suivi par Roberto Martinez depuis longtemps. Sa première cape avec les A remonte au 9 septembre 2019, il y a presque deux ans. De son côté, Orel Mangala (23 ans) arrive à maturité du côté de Stuttgart. Enfin, Alexis Saelemaekers (22 ans) a une place à prendre dans le couloir droit, lui qui sort d'une saison pleine dans ce rôle avec le Milan AC (40 matchs, 3 buts, 7 passes décisives).

Attaquants : Jérémy Doku, présent et futur

Sur le front de l'attaque, un nom ressort inévitablement plus que les autres, celui de Jérémy Doku. Le Rennais a prouvé que l'on pouvait compter sur lui pendant l'Euro, à l'image de sa performance réussie contre l'Italie, en quart de finale. À seulement 19 ans, il incarne le futur des Diables Rouges, mais sans doute aussi son présent.

8 - Jérémy Doku a réussi 8 dribbles contre l'Italie ce soir, record pour un U20 sur un même match en tournoi majeur depuis qu'Opta analyse la CdM (1966) et l'EURO (1980). Emballant. #EURO2020 pic.twitter.com/yfk34vy57m — OptaJean (@OptaJean) July 2, 2021

Dans l'ensemble, le groupe de Roberto Martinez a donc besoin de fraîcheur. Dans l'ombre de la génération dorée, de nouveaux talents s'affirment. À un peu plus d'un an de la Coupe du Monde au Qatar, le mélange entre expérience et jeunesse semble s'imposer. L'union des deux fera-t-elle la force ?