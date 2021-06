Voici les détails de l'offre d'Arsenal pour Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga se rapproche d'Arsenal. D'après les informations de Fabrizio Romano, les discussions auraient bien avancé et l'affaire serait désormais proche d'être conclue. Après avoir formulé une première offre pour s'attacher les services du milieu de terrain belge, les Gunners auraient revu leur proposition à la hausse.

Le journaliste italien a dévoilé les dessous de cette dernière sur son compte Twitter. Selon lui, le club londonien aurait proposé 17,5 millions d'euros à Anderlecht, auxquels pourraient s'ajouter 4,5 millions de bonus supplémentaires. Toutefois, un désaccord subsisterait entre les deux clubs concernant le pourcentage à la revente inclu dans l'opération : Arsenal aurait proposé 5%, le Sporting en voudrait 15.

Lokonga deal progressing and ‘close’. Official bid from Arsenal confirmed as reported yesterday - more details:



€17.5m guaranteed fee, €4.5m as potential add ons, 5% future sale percentage [Anderlecht want 15%]. 🇧🇪 #AFC



Lokonga wants Arsenal - personal terms already agreed. https://t.co/lX6c9RzH5j