Copa America : Neymar lance un message clair aux Brésiliens qui veulent supporter l'Argentine

Certains Brésiliens sont mécontents de la décision prise par le Brésil d'organiser la Copa America en dernière minute malgré la crise sanitaire.

Un climat de tension règne au Brésil à la veille de la finale de Copa America entre la Seleçao de Neymar et l'Argentine de Messi. Initialement, le tournoi sud-américain devait se dérouler en Argentine et en Colombie mais les chiffres de contamination ont obligé les organisateurs à délocaliser le tournoi.

Le Brésil s'est donc porté candidat en dernière minute pour accueillir la Copa America. Mais la crise sanitaire est aussi très présente au pays du Corcovado et de nombreux Brésiliens ont vu là une opportunité pour le président Jair Bolsonaro de retrouver une certaine cote de popularité à travers la Seleçao.

Du coup, certains Brésiliens ont déclaré vouloir supporter l'Argentine lors de cette finale qui se déroulera ce dimanche (2 heures du matin heure belge). Cela n'a pas plus à Neymar qui a réagi sur ses réseaux sociaux : "Je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d'amour. (...) Je n'ai jamais attaqué et n'attaquerai jamais le Brésil. Si le Brésil est là, je suis pour le Brésil, mais quel Brésilien ferait autrement ? D'accord, je vais le respecter, mais allez vous faire... (cela ne s'adresse qu'à ceux qui sont contre)."