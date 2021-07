Marseille a coché le nom de ce défenseur de Pro League !

L'Olympique de Marseille fait pour le moment un mercato assez costaud et a coché un champion de Belgique sur sa liste.

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille est pour le moment assez costaud, on ne va pas se mentir. La direction phocéenne a fait venir Saliba, Pau Lopez, Luan Perez, Guendouzi, Ünder, Gerson ou encore De La Fuente.

Le petit problème jusqu'ici est le poste d'arrière droit. Lirola est retourné en Italie et du côté de l'Olympique de Marseille on tente de finaliser le dossier le plus rapidement possible. Cependant, en cas d'échec dans cette opération, les Olympiens ont coché le nom d'un joueur de Jupiler Pro League.

Clinton Mata, passé par Charleroi, Genk et Eupen, actuellement au Club de Bruges, intéresse fortement Marseille. Sous contrat au Club jusqu'en 2024, le défenseur angolais est aussi pisté par un club allemand.

Son prix? Une offre aux alentours de 12 millions pourrait convenir pour convaincre la direction brugeoise de libérer son défenseur. Ce prix pourrait aussi être un frein car Lirola coûterait 2 millions de moins via une option d'achat obligatoire de 10 millions au terme d'un nouveau prêt d'une saison. Un scout était présent ce samedi pour la Supercoupe pour le superviser, et en plus de son but Mata a été excellent.

Il reste à voir si le joueur sera intéressé, lui qui a clamé à plusieurs reprises son amour pour le Club de Bruges, où il peut jouer le titre chaque saison et disputer cette année la Ligue des Champions.