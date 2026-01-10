Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

Chafik Ouassal
| Commentaire
Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5857

Une de ces affiches des quarts de finale de la coupe d'Afrique opposait le Nigeria à l'Algérie. Les Fennecs n'ont finalement eu aucune chance.

Le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Algérie 2-0. Pour Raphael Onyedika, cela représente toujours une chance de réaliser son rêve de gagner le tournoi final avec son pays.

Le Nigeria a pris le contrôle du match dès le début. L'Algérie a à peine réussi à créer du danger, tandis que le Nigeria a manqué plusieurs grosses occasions, les deux équipes regagnaient pourtant les vestiaires sur un score de 0-0 à la mi-temps.

Après la pause, le Nigeria est sorti des starting-blocks avec une plus grosse intensité. Et sur un centre de Bruno Onyemaechi, Victor Osimhen marquait le 1-0 de la tête. Peu de temps après, Akor Adams doublait la mise en dribblant Luca Zidane.

Altercations

La partie a dégénéré au coup de sifflet final. Mécontents de l’arbitrage, les joueurs algériens ont d’abord foncé vers le corp arbitral. Il y a ensuite eu des altercations entre les deux équipes et notamment Luca Zidane fou de colère. Après un moment tendu, le calme est toutefois revenu.

La sélection du Nigeria sort d'une semaine difficile avec les tensions au sein du groupe concernant des primes non payées et un boycott envisagé. La fédération a finalement réussi à résoudre le problème, ce qui permet au Nigeria de rester en course dans la compétition qui est organisée au Maroc, et espérer encore remporter la Coupe d'Afrique.

Les Super Eagles affronteront d'ailleurs le pays hôte mercredi en demie, pour une place en finale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Raphael Onyedika

Plus de news

🎥 Sébastien Pocognoli et l'ASM se donnent un peu d'air frais

🎥 Sébastien Pocognoli et l'ASM se donnent un peu d'air frais

21:20
"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

"Cela m'agace" : une initiative qui ne fait pas que des heureux à Bruges

19:00
🎥 Un premier titre pour Domenico Tedesco avec son club

🎥 Un premier titre pour Domenico Tedesco avec son club

21:00
1
"Je l'associerai à son départ pour le reste de ma vie" : le départ d'Ivan Leko douloureux pour un Buffalo

"Je l'associerai à son départ pour le reste de ma vie" : le départ d'Ivan Leko douloureux pour un Buffalo

20:40
🎥 Victoire à deux chiffres, Jérémy Doku décisif et début record pour un transfert : Man City s'amuse en FA Cup

🎥 Victoire à deux chiffres, Jérémy Doku décisif et début record pour un transfert : Man City s'amuse en FA Cup

20:20
1
Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"

Stijn Stijnen met les choses au clair à propos de la rumeur Radja Nainggolan : "Ce ne serait pas respectueux"

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Bozhinov - Sirois - Drăguş

18:00
"J'ai encore un grand poster dans ma chambre" : Nathan De Cat sait ce qu'il doit faire pour être Diable Rouge

"J'ai encore un grand poster dans ma chambre" : Nathan De Cat sait ce qu'il doit faire pour être Diable Rouge

18:30
Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

Accord trouvé : vers un départ à cinq millions du côté de l'Antwerp

18:00
Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

Qu'a vraiment apporté Marouane Fellaini à Charleroi en trois semaines ? La réponse de Mehdi Bayat

17:30
Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

12:20
La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

17:00
"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

"Il m'a dit que je n'avais pas les qualités pour jouer en D1A" : l'entraîneur qui a cassé Siebe Van der Heyden

16:00
Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

16:30
Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

15:30
Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

15:00
Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

14:30
"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

14:00
"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

13:30
"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

13:00
Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

11:30
Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

12:40
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

11:00
"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

12:00
"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

10:00
"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

10:30
Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

09:30
Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

22:30
Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

09:00
"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

08:00
Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

07:40
Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

08:30
OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

07:22
"Le plus grand talent du championnat belge"

"Le plus grand talent du championnat belge"

07:00
Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

06:30
Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

09/01
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved