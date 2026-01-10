Un Brugeois dans le dernier carré : Raphael Onyedika et les Super Eagles se rapprochent du rêve

Une de ces affiches des quarts de finale de la coupe d'Afrique opposait le Nigeria à l'Algérie. Les Fennecs n'ont finalement eu aucune chance.

Le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Algérie 2-0. Pour Raphael Onyedika, cela représente toujours une chance de réaliser son rêve de gagner le tournoi final avec son pays.

Le Nigeria a pris le contrôle du match dès le début. L'Algérie a à peine réussi à créer du danger, tandis que le Nigeria a manqué plusieurs grosses occasions, les deux équipes regagnaient pourtant les vestiaires sur un score de 0-0 à la mi-temps.

Après la pause, le Nigeria est sorti des starting-blocks avec une plus grosse intensité. Et sur un centre de Bruno Onyemaechi, Victor Osimhen marquait le 1-0 de la tête. Peu de temps après, Akor Adams doublait la mise en dribblant Luca Zidane.

Altercations

La partie a dégénéré au coup de sifflet final. Mécontents de l’arbitrage, les joueurs algériens ont d’abord foncé vers le corp arbitral. Il y a ensuite eu des altercations entre les deux équipes et notamment Luca Zidane fou de colère. Après un moment tendu, le calme est toutefois revenu.

La sélection du Nigeria sort d'une semaine difficile avec les tensions au sein du groupe concernant des primes non payées et un boycott envisagé. La fédération a finalement réussi à résoudre le problème, ce qui permet au Nigeria de rester en course dans la compétition qui est organisée au Maroc, et espérer encore remporter la Coupe d'Afrique.





Les Super Eagles affronteront d'ailleurs le pays hôte mercredi en demie, pour une place en finale.