Un joueur du PSG ferme le chapitre "Messi à Paris"

Au moins, les choses sont claires.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi (34 ans, 47 matchs et 38 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a longtemps été associé au Paris Saint-Germain. Mais pour le milieu de terrain Leandro Paredes (27 ans, 36 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021), la piste menant à l'attaquant argentin n'est plus d'actualité.

"Il y avait beaucoup de discussions au club quand il est apparu que Leo pouvait venir à Paris. C'était un rêve d'imaginer qu'il pourrait être avec nous la saison prochaine, a souligné le Parisien pour ESPN. Mais bon, cela ne s'est pas produit. J'espère qu'il aime où il joue."