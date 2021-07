📷 L'Atalanta dévoile ses nouveaux maillots, et le blanc est magnifique

Un maillot bleu et noir, un blanc, et pas de couleurs folkloriques.

Cette saison, l'Atalanta de Gasperini s'est une nouvelle fois qualifié pour la Ligue des Champions. Ce sera une belle occasion pour l'équipe lombarde d'y montrer ses deux nouveaux maillot.

Un premier noir et bleu, un second blanc avec des lignes bleues et noires, le tout avec un col qui vient tout droit des années 90: il reste à voir si ils plairont aux supporters.