Hambourg, privé d'Onana, bat Schalke 04 en ouverture de la 2.Bundesliga

La 2.Bundesliga reprenait ses droits ce vendredi soir avec un choc entre deux clubs traditionnellement habitués à la D1 : Schalke 04 recevait Hambourg.

Schalke 04, relégué, entamait sa première saison en D2 allemande depuis 30 ans et faisait face à Hambourg, qui a manqué de peu la remontée et était privé pour ce premier match d'Amadou Onana, le capitaine des Espoirs. Sans Dries Wouters, fraîchement transféré de Genk et laissé sur le banc, les Konigsblauen ont bien mal commencé leur saison.

Schalke s'est en effet lourdement incliné à domicile (1-3) face au HSV, après avoir pourtant rapidement pris l'avantage via Terodde dès la 7e minute de jeu. En seconde période, Hambourg renversera la situation grâce à des buts de Glatzel (56e), Heyer (86e) et Jatta (90e).