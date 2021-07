Brian Priske débute par une défaite du côté de l'Antwerp : "Les dirigeants prendront les meilleures décisions"

Peut-être pas les débuts que Brian Priske avait en tête en tant qu'entraîneur de l'Antwerp. Le matricule 1 a dû se rendre à l'évidence : il faudra encore des renforts.

"Perdre après avoir mené 0-2 est très décevant. Malines a joué un très bon match, surtout sur le plan offensif", a déclaré Priske après son premier match en tant que T1 du côté de l'Antwerp. Le matricule 1 a joué avec des jeunes comme Quirynen, Louis Verstraete et Soussi, mais même les plus expérimentés n'ont pas tenu la route à la fin. "C'est le football, c'est toujours la faute de quelqu'un quand on prend un but", a expliqué le Danois

Priske ne pointe donc pas explicitement du doigt un joueur en particulier. "Nous allons regarder attentivement les images. À certains moments du match, nous avons fait de bonnes choses." Il est clair, cependant, que ce n'était pas encore son équipe type pour la suite de la saison. "Vous jouez toujours avec vos meilleurs joueurs et c'était aussi le cas aujourd'hui", a déclaré Priske.

Renforts

Doit-il y avoir des renforts ? Le Danois n'a rien dit. "Il y a encore des joueurs qui sont blessés ou manquants. Les joueurs que vous avez à disposition, vous devez travailler avec. Les dirigeants prendront les meilleures décisions. Je me concentre sur les joueurs que j'ai. Je ne suis pas jaloux du KV Malines car le travail a été fait de leur côté", a conclu Priske.