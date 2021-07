Jérémy Taravel est prêt à relever un nouveau défi : "Je discute avec plusieurs clubs de D1A et D1B"

Libre de tout contrat depuis la fin de son bail au Cercle de Bruges cet été, le défenseur central a hâte de retrouver la compétition.

Après avoir évolué à Zulte Waregem (2009-2010), Lokeren (2010-2014), au Dinamo Zagreb (2014-2016), à La Gantoise (2016-2017), Jérémy Taravel avait posé ses valises au Cercle de Bruges où il restera quatre saisons. "Je garde de très bons souvenirs : en particulier la première saison avec cette magnifique montée. Passer quatre ans au sein d'un club, ce n'est pas rien. Je quitte une famille, et ce sur une belle note", nous confie le défenseur central. "Si j'attendais une prolongation de la part du club ? Non, je n'avais pas forcément envie de continuer car le projet mis en place par l'AS Monaco était un rajeunissement de l'effectif puis c'était important de partir au bon moment", explique le joueur âgé de 34 ans.

© photonews

Les Vert et Noir sortent de deux exercices compliqués. "Les deux dernières saisons furent difficiles avec de mauvaises séries et des gestions de matchs complexes. Mais nous avons su nous relever et nous maintenir", souligne le Français.

© photonews

Actuellement libre de tout contrat, le joueur formé à Lille garde la forme chez Free Pro Players FC. "Un club de football mis sur pied pour soutenir les joueurs de football sans contrat et leur permettre de s’entraîner. Cela permet d'être encadré et de pouvoir toucher le ballon. C'est important de retrouver les sensations et de ne pas être décalé par rapport à la reprise", précise le défenseur.

Quel avenir ?

"Je privilégie la Belgique car je veux rester auprès de ma famille. Je discute avec plusieurs clubs de D1A et D1B, mais je veux faire le bon choix donc je prends un peu mon temps. J'espère retrouver au plus vite les pelouses de la Pro League et apporter mon expérience au sein de mon nouveau groupe", a conclu Jérémy Taravel.