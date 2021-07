De retour au Real Madrid, Luka Jovic est déterminé : "Il s'est passé beaucoup de choses ces deux dernières années"

En grande difficulté depuis son arrivée à la Casa Blanca en 2019, le buteur serbe entend bien s'imposer.

Luka Jovic (23 ans, 18 apparitions et 4 buts en Bundesliga pour la saison 2020-2021) vient de rentrer d’un prêt à l’Eintracht Francfort et espère maintenant s’imposer enfin au Real Madrid. "Je n'ai pas parlé au nouveau coach Carlo Ancelotti de mon statut. C'est le début de saison, c'est la préparation et c'est à moi de donner le plus possible, d'essayer de m'imposer pour la nouvelle saison. Je sais quels sont mes objectifs. J'essaie de laisser une impression positive et de montrer mon meilleur visage. Il s'est passé beaucoup de choses ces deux dernières années", a reconnu l’ancien joueur de Benfica pour l’agence de presse serbe Tanjug.

"Bien sûr, cela aurait pu être mieux, je veux que ce soit le cas. Je ne suis pas venu au Real Madrid par accident. Je crois en moi, je crois en mes qualités. Je sais combien je vaux. La nouvelle saison est devant moi, l'occasion de nouvelles preuves. La seule chose que j'espère, c'est qu'après une longue période, les blessures m'épargneront. Tout le reste viendra naturellement", a conclu Jovic.