Joshua Zirkzee doit confirmer la réconciliation d'Anderlecht avec ses prêts "prestigieux"

Joshua Zirkzee n'est pas le premier prêt de haute volée à rejoindre le RSCA ces dernières années. Mais alors que les échecs se sont multipliés, la saison passée a un peu rassuré.

Marko Marin, le péché originel

Le premier d'une série de prêts en provenance de grands clubs à Anderlecht depuis quelques saisons : à son arrivée en janvier 2015, Marko Marin est un nom qui compte, un international allemand confirmé (16 sélections), et un joueur de Chelsea. Certes, son passage chez les Blues est un fiasco, mais le talent du milieu offensif allemand est indéniable, et colle à l'ADN anderlechtoise. Comme souvent en ce qui concerne les prêts hivernaux, Marin sera cependant un échec : 8 petits matchs, pas un but, pas un assist, un apport proche du néant et une suite de carrière bien loin des promesses.

© photonews

Rolando, l'erreur de casting

Il y a les échecs peu prévisibles, comme celui de Marin, joueur talentueux et a priori fait pour réussir à Anderlecht. Et il y a ceux dont on se demande comment ils n'ont pas été prévus. Rolando, ancien défenseur de l'Inter Milan en difficulté au FC Porto, n'avait pas vraiment le profil d'un joueur d'Anderlecht - peu de football dans les pieds, pataud, lent, et jamais vraiment à sa place lors des 10 matchs disputés. Comme Marin, il arrive au mercato hivernal 2015, dans une saison que le RSCA termine à une décevante troisième place. Comme pour prouver que l'occasion fait le larron, il réussira ensuite un passage honnête à l'OM, bien mieux utilisé.

Filip Djuricic aurait pu mieux faire

Est-il un échec ? Filip Djuricic n'a pas les statistiques de son côté, mais le Serbe venu de Benfica avait séduit son monde en six mois passés à Anderlecht. Élégant et bourré de talent, Djuricic aurait pu devenir une idole au Parc Astrid, et Herman Van Holsbeeck a tenté de le conserver. Au terme d'une saga somme toute un peu déraisonnable pour un joueur auteur d'un but et 4 assists en 20 rencontres, Djuricic poursuivra sa carrière en Italie, et y peinera jusqu'à son arrivée à Sassuolo où Roberto De Zerbi le fera déployer son potentiel (88 matchs, 12 buts, 11 assists).

© photonews

Lazar Markovic n'a pas voulu mieux faire

Peut-être le plus frustrant du lot : venu de Liverpool, Lazar Markovic était un talent brut, et l'a montré par éclairs lors de ses 6 mois - encore un prêt hivernal - à Anderlecht. Huit matchs, un but, un assist, et encore une fois un Anderlecht qui tentera de convaincre le joueur de prolonger son séjour. Après avoir déjà mis en danger sa pépite Jérémy Doku, qui avait pu visiter les installations de Liverpool afin de convaincre les Reds de prêter leur "star" en devenir. Markovic, sûr de valoir mieux qu'Anderlecht, ne reviendra pas, et évolue actuellement en Serbie, à 27 ans, loin du niveau espéré.

Miazga et Nmecha, la rédemption des prêts

Après un prêt de Philippe Sandler qu'il est difficile de juger tant le défenseur, à l'évidence au-dessus du lot, a joué de malchance sur le plan physique, Anderlecht a encore attiré deux profils issus de clubs du top absolu - Lukas Nmecha et Matt Miazga, l'un jeune diamant à polir, l'autre défenseur à la croisée des chemins et en besoin de relance. Après des années de difficultés quand il s'agissait de noms "ronflants" (et encore n'avons-nous pas évoqué les De Zeeuw et Nasri), Anderlecht se félicitera enfin : Miazga deviendra une valeur sûre au sein de la seconde meilleure défense de D1A, et Nmecha terminera la saison bien trop cher pour être conservé, avant même son Euro U21 de haut vol.

Et si l'absence d'option d'achat a fait jaser concernant Joshua Zirkzee, une chose est sûre : si le Néerlandais fait une saison à hauteur de son potentiel, il vaudra bien plus cher que ce qu'Anderlecht aurait pu mettre. Peter Verbeke et Vincent Kompany l'espèrent ...