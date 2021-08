Officiel : Jack Grealish rejoint Manchester City

C'est officiel. Aujourd'hui, Jack Grealish s'est engagé avec Manchester City. L'Anglais, arrivé en provenance d'Aston Villa, est désormais lié aux Sky Blues jusqu'en juin 2027. Il portera le numéro 10. C'est le club mancunien qui a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel publié ce jeudi soir (voir ci-dessous).

