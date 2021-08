Mbaye Leye avant Standard-Antwerp : "Conserver cette bonne dynamique"

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège recevra l'Antwerp lors de la 3ème journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye pourra compter sur l'ensemble de son effectif pour la réception de l'Antwerp. "Aucune blessure, tout le monde s'est entraîné. Selim Amallah a eu des soins en début de semaine, mais ça va désormais. Bokadi est le seul blessé, tout le monde est sur le pont pour la troisième journée de championnat", a confié le T1 liégeois.

Après leur victoire à Zulte Waregem (1-2) le week-end dernier, les Rouches veulent confirmer leur bonne forme contre le matricule 1 ce dimanche. "Nous voulons conserver cette bonne dynamique. Notre collectif est très bon en ce moment et il faudra garder cette efficacité contre l'Antwerp. Un 0 sur 6 de leur côté mais le jeu est bon", a souligné le technicien sénégalais avant d'évoquer son prochain adversaire.

"Une équipe qui essaie de jouer au football et qui dispose de qualités techniques. Ça change de l'Atnwerp d'avant, Benson et Fischer sont techniques, Verstraete contrôle le jeu et derrière ça essaie de construire. Devant, il y a de la présence physique avec Frey", a conclu Leye.