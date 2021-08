Cristiano Ronaldo à Manchester City ? Wayne Rooney n'y croit pas

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United (2004-2009), l'Anglais n'imagine pas l'attaquant de la Juventus Turin filer à Manchester City.

Pour Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo n’osera pas trahir Manchester United en passant chez l’ennemi. "Je n'y crois pas, a confié l’Anglais à Talksport. "Je pense que Cristiano a une très bonne image à Manchester United, je sais à quel point il est fier en tant que joueur et en tant que personne. Je n'y crois pas, mais dans le football on ne sait jamais. (...) Bien sûr, il n'en a pas besoin financièrement. Je pense qu'il a plus de chances d'aller au PSG. Tout le monde sait que je ne pourrais jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C'est évident, mais chaque personne est différente", a conclu Rooney.

Ces dernières heures, CR7 est pourtant annoncé avec insistance chez les Citizens.

AA Gent is ondanks alles wel favoriet om door te stoten. Je kan er wel meer dan twee keer je inzet mee verdienen - waag je kans via BetFIRST!