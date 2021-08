Monaco lance enfin sa saison, Matazo monte au jeu

Après deux défaites et une élimination en Ligue des Champions, l'AS Monaco s'est ressaisi et a été chercher sa première victoire sur la pelouse de l'ESTAC Troyes.

Le début de la saison de l'AS Monaco était jusque là un chemin de croix, avec un match nul inaugural face à Nantes et deux défaites à Lorient et contre le Racing Lens - mais aussi une élimination en barrages de la Ligue des Champions des oeuvres du Shakhtar Donetsk. En déplacement à Troyes, les hommes de Niko Kovac n'avaient plus vraiment droit à l'erreur.

Ce dimanche, les Monégasques auront fait le job, grâce surtout à Sofiane Diop auteur d'un doublé à l'ESTAC. Le jeune attaquant franco-sénégalais a ouvert le score à la 40e pour l'ASM, et remettra ça à la 58e pour redonner l'avantage à son équipe. Entre temps, Troyes avait égalisé via un autobut d'Aguilar. Avec cette victoire, Monaco lance enfin sa saison tandis que le promu troyen reste lanterne rouge avec un seul petit point. Eliot Matazo, grand talent belge qui avait pu obtenir beaucoup de temps de jeu la saison passée, est monté au jeu à la 87e, obtenant ses premières minutes de la saison en Ligue 1.