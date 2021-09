Manchester City prolonge l'un de ses titulaires

Manchester City vient d'annoncer la prolongation du contrat d'Ederson Moraes jusqu'en 2026.

Le gardien brésilien de 28 ans, qui devrait fêter le moins prochain sa 200e titularisation sous les ordres de Pep Guardiola, était arrivé de Benfica en juillet 2017 contre la somme de 40 millions d'euros.

