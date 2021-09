Eliminatoires Mondial 2022: balle de break pour l'Angleterre

Le choc de la soirée des éliminatoires européens de la semaine opposera la Pologne à l'Angleterre à Varsovie. Avec l'occasion pour les Three Lions de faire le trou en tête de leur groupe.

Le contexte: l'Angleterre pour le carton plein

Cinq matchs, cinq victoires 17 buts inscrits, un seul but encaissé: l'Angleterre marche sur le groupe I des éliminatoires européens pour le Mondial 2022. Après avoir écrasé la Hongrie et Andorre (0-4 et 4-0), les finalistes de l'Euro 2020 se mesurent à leur plus sérieux rival.

Un rival, la Pologne, qui abattra sa dernière carte dans la course à la qualification directe. Battus en Angleterre au match aller, et accrochés en Hongrie au tout début de la campagne, les Polonais (2es du groupe avec 10 unités) doivent s'imposer pour maintenir le suspense.

Duel de buteurs

Une rencontre qui sera aussi l'occasion d'un duel à distance entre deux des meilleurs buteurs du moment. D'un côté Robert Lewandowski, qui culmine à 69 buts avec sa sélection et qui arrive lancé: il a inscrit trois buts et distillé deux assists au cours des deux dernières sorties de la Pologne.

De l'autre, l'inévitable Harry Kane, 40 buts en 63 sélections, lui aussi buteur lors des deux dernières sorties de sa sélection et qui rêve de de continuer à se rapprocher du record de Wayne Rooney, actuel meilleur buteur de l'histoire des Three Lions avec 53 réalisations.