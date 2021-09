Simone Inzaghi pointe la trêve internationale : "Je n'avais que sept joueurs à ma disposition"

L'Inter a été accroché par la Sampdoria ce dimanche après-midi.

Après le nul 2-2 de l'Inter à Gênes, Simone Inzaghi a admis que la trêve internationale avait laissé des traces dans l'effectif Nerazzurri.

En effet, l'entraîneur des champions a avoué que son effectif avait été décimé : "Jeudi, je n'avais que sept joueurs à ma disposition et j'ai dû consacrer toute la matinée aux joueurs qui sont revenus samedi", a expliqué ce dernier au micro de Sky Sport Italia.

L'Inter a pourtant eu de nombreuses occasions de remporter le match : "Une équipe comme la nôtre doit gagner quand elle mène à deux reprises. Nous avons raté trois grosses occasions, le premier but contre nous était en fait un but contre son camp et le deuxième but de la Sampdoria est un but d'anthologie. Appelons les choses comme elles sont", ponctue le technicien à l'aube de la campagne de Ligue des Champions face au Real Madrid.