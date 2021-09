Les quatre favoris déjà en tête, la course au titre est lancée en Angleterre

En Premier League, les quatre ténors occupent déjà les quatre premières places après quatre journées.

En Angleterre, la bagarre pour le titre devrait être savoureuse cette saison. Chelsea, Liverpool et les deux Manchester semblent en effet en mesure d'aller chercher le sacre.

Après la lourde défaite concédée par Tottenham sur la pelouse de Crystal Palace samedi en début d'après-midi, les quatre ténors de Premier League avaient l'occasion de déjà s'installer aux commandes du championnat. C'est chose faite.

Samedi en milieu d'après-midi, ce sont simultanément les deux équipes de Manchester qui ont fait le travail. Les Red Devils, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo et un superbe but de Bruno Fernandes ont déroulé face à Newcastle, 4-1. Si certains se posaient la question sur la capacité des deux Portugais à évoluer ensemble, la réponse est claire. Ajoutez-y un Paul Pogba qui, avec deux nouvelles passes décisives, réalise un début de saison tonitruant et un Raphael Varane qui ne cesse de prendre ses marques au sein de la défense Mancunienne et vous avez là une équipe parfaitement armée pour jouer la tête cette saison.

Dans le même temps, les Cityzens de Pep Guardiola se sont imposés 0-1 sur la pelouse de Leicester grâce à un but de Bernardo Silva. Sans Phil Foden et sans Kevin De Bruyne, les Skyblues réalisent un 9/12 en ayant déjà affronté Tottenham, Arsenal et Leicester, et pointent à la quatrième place du classement. Nul doute que même si Manchester City n'a pas su recruter le numéro 9 tant escompté par Pep Guardiola, les Cityzens auront également leur mot à dire dans la bagarre pour le sacre.

En fin d'après-midi, c'était au tour des Blues de Thomas Tuchel et de Romelu Lukaku d'assumer leur rang. Après un but rapide de Romelu Lukaku sur un superbe travail de Matteo Kovacic, les Blues ont enfoncé le clou en seconde période afin de décrocher eux aussi leur troisième victoire de la saison. Double buteur, Big Rom' répond à Cristiano Ronaldo et s'engage lui aussi dans la lutte pour le classement des buteurs, en compagnie notamment de Jamie Vardy, Harry Kane, Mohammed Salah, Bruno Fernandes ou encore Michail Antonio, joueur du mois d'août et actuel leader de ce classement. Les Champions d'Europe en titre seront très certainement des candidats de taille cette saison. A la manière des Reds de Liverpool en 2019 et 2020, les Blues de Chelsea tenteront de décrocher le titre national un an après leur titre continental.

Les Reds, justement, ont également répondu présent ce dimanche. Après les victoires de leurs autres concurrents la veille, les hommes de Jürgen Klopp avaient tout intérêt à ne pas faire fausse route sur le terrain de Leeds afin de ne pas déjà se faire distancer du wagon de tête. Opération réussie pour les Reds, large victoire 0-3 grâce à des buts de Mohammed Salah (qui a au passage marqué son 100e but en Premier League), Fabinho et Sadio Mané. Ibrahima Konate, fraichement transféré de Leipzig, n'a pas encore reçu la moindre minute en Premier League. Le défenseur central français pourrait cependant former une paire intéressante en compagnie de Virgil Van Dijk, afin de permettre à Liverpool de retrouver l'assise défensive que les hommes de Jürgen Klopp avaient perdu la saison dernière, notamment à cause de la longue absence du géant néerlandais.

Au classement, Manchester United, Chelsea et Liverpool se partagent la tête avec dix points. Manchester City vient juste derrière avec neuf unités, comme Tottenham et l'étonnante équipe de Brighton.