Enfin trois points pour OHL et Marc Brys: "Ca nous fait du bien, au groupe et à moi"

OHL n'a pas vraiment paniqué dans ce début de saison, mais commençait tout de même à regarder sa montre alors que les Louvanistes n'avaient pas encore pris les trois points une seule fois. C'est chose faite.

Marc Brys, l'entraîneur d'OHL, a beau être le calme incarné, il ne pouvait cacher que son club commençait à sentir un peu de pression. "Nous méritions cette victoire depuis longtemps. À l'Antwerp, nous avons montré la même implication mais ne prenons aucun point au final", regrette-t-il. "Oui, il y avait de la pression. Mais mes joueurs ont été sublimes".

OHL semble notamment nerveux dès qu'il encaisse. "Nous perdons notre calme après chaque but. Mais cette victoire est 100% méritée. Et elle nous fait du bien, à moi et au groupe. Je l'ai senti à l'atmosphère dans le vestiaire après le match", se réjouit Brys. "Il ne faut pas s'emballer, car nous avons des déplacements difficiles à Malines et au Club désormais".