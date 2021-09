FIFA 22 : Les notes des meilleurs joueurs révélées, deux Diables Rouges en font partie

Lionel Messi, arrivé cet été au PSG en provenance du FC Barcelone, domine toujours le classement. La deuxième place est destinée à Robert Lewandowski sur FIFA 22 tandis que Cristiano Ronaldo, deuxième l'année passée, complète le podium.

Derrière CR7, on retrouve Kevin De Bruyne qui occupe la quatrième place. Le deuxième Diable Rouge de ce classement est Thibaut Courtois, 19ème.

1- Lionel Messi – Paris Saint-Germain – AD – 93

2- Robert Lewandowski – Bayern Munich – BU – 92

3- Cristiano Ronaldo – Manchester United – BU – 91

4- Kevin De Bruyne – Manchester City – MOC – 91

5- Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – BU – 91

6- Neymar Jr – Paris Saint-Germain – AG – 91

7- Jan Oblak – Atletico Madrid – G – 91

8- Harry Kane – Tottenham Hotspur – BU – 90

9- N’Golo Kanté – Chelsea – MDC – 90

10- Manuel Neuer – Bayern Munich – G – 90

11- Marc-Andre Ter Stegen – Barcelone – G – 90

12- Mohamed Salah – Liverpool – AD – 89

13- Gianluigi Donnaruma – Paris Saint-Germain – G – 89

14- Karim Benzema – Real Madrid – AT – 89

15- Virgil Van Dijk – Liverpool – DC – 89

16- Joshua Kimmich – Bayern Munich – MDC – 89

17- Heung-Min Son – Tottenham Hotspur – AG – 89

18- Alisson – Liverpool – G – 89

19- Thibaut Courtois – Real Madrid – G – 89

20- Casemiro – Real Madrid – MDC – 89

21- Ederson – Manchester City – G – 89

22- Sadio Mane – Liverpool – AG- 89

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV