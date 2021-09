Ritchie De Laet: "On leur donne trois points"

Ritchie De Laet a tenu son rang face à une menace comme El-Arabi, mais les Anversois ont fini par craquer en fin de match.

Le défenseur anversois sait que son équipe méritait mieux ce jeudi en Grèce : "On réalise un bon match et on aurait pu en garder une iompression positive. Mais on doit prendre des points, pas seulement être bons", regrette Ritchie De Laet.

"On ne leur donne pas un, mais trois points. Les meilleures occasions étaient pour nous, donc c'est dur à accepter qu'ils profitent à deux reprises de nos erreurs de concentration", souligne-t-il encore. "Surtout de la manière dont ce deuxième but tombe ... c'est dommage. Manuel Benson doit bien mieux tenir son homme. Il essaie de revenir, mais trop tard".