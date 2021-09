"Indescriptible": Daniel Maldini savoure son premier but avec le Milan AC

Le fils de Paolo Maldini a débloqué son compteur personnel et contribué à la victoire des Rosoneri à la Spezia.

Treize ans après le dernier but de Paolo et près de 60 ans après le dernier but de son grand-père, Daniel Maldini est entré dans l'histoire du Milan AC, samedi après-midi, en inscrivant son tout premier but pour les Rosoneri à La Spezia.

Un but que le jeune médian offensif savoure. "C'est une émotion indescriptible", a-t-il commenté après la rencontre. "Je ne réalise pas encore. En plus on gagne, au terme d'un match qui n'a pas été facile, et c'était très important de prendre ces trois points à la maison", se réjouit encore le Milanais.