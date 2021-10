Luis Suarez raconte le départ de son ami Messi: "Il était heureux, mais en une heure tout a changé"

L'attaquant uruguayen de l'Atlético Madrid est revenu sur le départ de Lionel Messi.

Initialement parti pour rester au FC Barcelone, l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 2 matchs en L1 cette saison), en fin de contrat, a finalement quitté cet été le club catalan, incapable de le prolonger en raison de problèmes financiers, pour le Paris Saint-Germain. Ami de l'international argentin, l'attaquant de l'Atletico Madrid Luis Suarez (34 ans, 7 matchs et 3 buts en Liga cette saison) a raconté les coulisses du départ surprise du sextuple Ballon d'Or.

"En tant qu'ami, je devais agir, le soutenir, pour qu'il ne soit pas abattu ou déprimé. J'ai été très surpris car tout était arrangé. Leo était heureux, je me trouvais en vacances avec lui et il était ravi de sa vie. Il m'a dit : 'je vais finir ma carrière à Barcelone, c'est ce que j'ai toujours voulu, le club qui m'a tout donné et les enfants sont heureux'. Puis en une heure, tout a changé. Personnellement, le coup a été très dur car je savais la signification de tout ça pour Leo. Je n'étais pas là à ce moment précis, mais je l'ai accompagné quand j'ai vu qu'il souffrait. Leo aime le club, il doit beaucoup à Barcelone."

Puis quand la nouvelle est tombée, Messi a dû se rendre à l'évidence: "Il a dit au revoir comme un seigneur, ce qu'il est. Le meilleur joueur de l'histoire du club. Pourtant, il est parti dans l'incertitude par rapport aux circonstances de son départ et il était agacé par la façon dont les choses s'étaient passées, par ce changement d'une heure à l'autre. Je sais que certaines choses l'ont dérangé et il est parti comme il est, comme un seigneur et un grand. Leo a toujours été clair : il a tout donné pour le club et le club a tout donné pour lui", a confié l'Uruguayen pour le quotidien Sport.