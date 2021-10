Ambitions inchangées à La Louvière: "On veut monter en Nationale 1, on ne se cache pas"

Après cinq journées de championnat, la RAAL a déjà pris les devant en Division 2 ACFF et les ambitions sont claires à la Louvière: enfin monter en nationale 1, après de longues années d'attente.

À côté de la Coupe de Belgique et de son duel de prestige contre Anderlecht, programmé le 27 octobre prochain, la RAAL a aussi et surtout l'ambition d'enfin franchir le cap et d'aller chercher son ticket pour la Nationale 1 cette saison.

"On ne va pas dire qu'on vise le titre, parce qu'il y a de très bonnes équipes dans la série, mais l'objectif, il est clair et on ne s'en cache pas: on veut monter en Nationale 1 à l'issue de la saison", nous confie le coach louviérois, Frédéric Taquin.

"C'est tout le club qui veut monter"

La saison a d'ailleurs bien commencé pour les Loups, qui ont pourtant concédé une défaite après une série de 26 succès consécutifs, mais qui ont su corriger le tir: samedi soir, ils ont remporté leur cinquième match en six journées de championnat et ils pointent en tête avec quatre unités d'avance sur la RUS Rebecquoise.

Un début de saison qui confirme que la RAAL a les moyens de ses ambitions. Après deux années perdues. "C'est tout le club qui marche dans le même sens: les joueurs, la direction, les supporters et moi-même: tout le monde veut monter."