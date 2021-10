Jordi Condom avant la réception de Zulte Waregem : "Le groupe n'est pas abattu"

Ce dimanche après-midi, le RFC Seraing reçoit Zulte Waregem lors de la dixième journée de Jupiler Pro League. Après avoir essayé trois revers de suite, les Métallos auront à coeur de renouer avec la victoire face aux Flandriens.

Jordi Condom a évoqué les trois défaites enregistrées de suite face au Standard (0-1), l'Antwerp (2-1) et Genk (3-0). "Contre le Standard, nous aurions mérité de gagner et ce revers à domicile est un accident au vu de la rencontre et des statistiques. Au Bosuil, nous avons été présents durant l'entiereté de la rencontre mais nous perdons sur des détails alors que nous méritions un point au minimum. Face à Genk, rien à dire. Le vice-champion était plus fort. Le groupe n'est pas abattu et l'ambiance n'a pas changé. L'un des gros points forts de cette équipe", a souligné le technicien espagnol.

Ce dimanche, le promu sérésien voudra se reprendre au Pairay. "Notre terrain est plus petit et j'espère que nous corrigerons nos dernières erreurs grâce aux mètres en moins. Il y aura probablement des changements au niveau du système car nous privilégions un football plus offensif à la maison. De plus, nous pourrons compter sur notre douzième homme", a prévenu l'ancien coach et directeur sportif d'Eupen.

Seraing (13e) devance Zulte Waregem (14e) au classement même si les deux formations comptent neuf points au compteur. "Nous visons les trois points ce week-end mais il n'y a pas de pression outre mesure", a conclu Jordi Condom qui ne pourra compter sur tout le monde contre Zulte Waregem, hormis Lahssaini et Sanogo, toujours blessés.