Van Gaal accuse le Barça: "Quand ça ne va pas, les étrangers sont ciblés"

Le coach des Oranjes a été questionné à propos des prestations des Néerlandais du FC Barcelone.

Pour défendre ses compatriotes Frenkie de Jong et Ronald Koeman, le Néerlandais Louis van Gaal a porté une étonnante accusation sur le FC Barcelone. En tant qu’ancien coach du Barça, l’actuel sélectionneur des Pays-Bas estime que les étrangers sont plus facilement ciblés lorsque les choses tournent mal au club catalan.

"C'est typique du Barça. Quand tout va bien et que tu fais de grands matchs, comme Frenkie de Jong l'a fait ces deux dernières années, il n'y a pas à s'inquiéter, a constaté le technicien. Mais quand ça va mal, les gens de Barcelone regardent toujours les étrangers. Et en ce moment, ça s'applique à l'entraîneur parce qu'il est étranger et Néerlandais."

Prédécesseurs de Koeman, les Espagnols Luis Enrique, Ernesto Valverde et Quique Setién n’avaient pas non plus été épargnés. Pas plus que les joueurs Gerard Piqué et Sergio Busquets cette saison.