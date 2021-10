Rafael van der Vaart se paie Thibaut Courtois : "Ce sont des pleurnicheries"

Le gardien des Diables Rouges a poussé un énorme coup de gueule contre l'UEFA, qu'il accuse de considérer les joueurs comme des robots à qui on impose une cadence infernale, avec certains matchs à l'intérêt purement commercial.

Rafael van der Vaart n’a pas apprécié la sortie Thibaut Courtois (29 ans, 92 sélections) et il l'a fait savoir. "Je trouve que cela n’a aucun sens. Qu’il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. C’est un joueur de football, il est copieusement payé par un club pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais on a tous connu ça", a taclé l’ancienne gloire néerlandaise auprès de la chaîne NOS. "Les matchs, c’est ce qu’il y a de plus agréable pour un joueur. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Encore plus de la part d’un gardien", conclu l’ex-milieu de terrain du Real Madrid.