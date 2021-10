Une première depuis 1910 pour Jamal Musiala

Phénomène de précocité avec le Bayern Munich, le joueur âgé de 18 ans l'est aussi avec la sélection allemande.

Entré en jeu en fin de match lundi contre la Macédoine du Nord (4-0) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Jamal Musiala (18 ans, 9 sélections et 1 but) en a profité pour inscrire son premier but avec la Nationalmannschaft.

A 18 ans et 227 jours, le milieu offensif est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de son pays. Pour trouver trace d’un buteur plus précoce, il faut remonter 111 ans en arrière, à Marius Hiller, qui avait marqué contre la Suisse (3-0) le 3 avril 1910 à l'âge de 17 ans et 241 jours.