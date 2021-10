Nicolas Lombaerts : "Les arbitres n'ont jamais eu de problème avec moi, mais maintenant..."

À La Gantoise, Nicolas Lombaerts fait ses premiers pas dans le monde du coaching. L'ancien défenseur du Zenit apprend à se connaître sous un autre angle.

"Jouer au football reste la meilleure chose possible, mais en tant qu'entraîneur, vous êtes beaucoup plus impliqué émotionnellement", a confié Nicolas Lombaerts à Het Laatste Nieuws. "J'ai beaucoup plus de mal à me retenir face aux arbitres, alors qu'ils n'ont jamais eu de problèmes avec moi auparavant. Vraiment, je pensais que j'étais beaucoup plus cool", a souligné l'ancien Diable Rouge.

En tant qu'entraîneur adjoint, l'astuce consiste à garder juste assez de distance avec les joueurs. Pas toujours évident, comme le reconnaît Lombaerts. "Ils attendent de moi que je sois plus proche du groupe que l'entraîneur principal. Les joueurs peuvent se plaindre de Hein et vice versa. Au début, vous ne savez pas quel respect vous avez pour les joueurs. Si Hein n'est pas là, vous remarquez que vous avez moins de prise sur le groupe. C'est normal. C'est bien que j'aie été moi-même un joueur pour pouvoir relativiser cela", a conclu Lombaerts, qui recevra Eupen dimanche soir avec La Gantoise.